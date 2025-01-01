Hathras News: समितियों पर पोटाश खाद की किल्लत, भटक रहे किसान

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इस स्थिति में किसानों को खाद जुटाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उनका समय भी बर्बाद हो रहा है।किसानों का कहना है कि बुवाई के महत्वपूर्ण समय में खाद की उपलब्धता सुचारु रहना जरूरी है। सहकारी समितियों पर डीएपी मिलने के बावजूद पोटाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए निजी दुकानदारों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सहकारी समितियों पर भी पर्याप्त मात्रा में पोटाश खाद उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें एक ही स्थान पर आवश्यक खाद मिल सके और बुवाई के कार्य में अनावश्यक देरी न हो। सहायक निबंधक सहकारिता आरएस श्रीवास्तव का कहना है कि समिति कर्मचारियों से इस बारे में जानकारी ली जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा।बातचीतसहकारी समितियों पर डीएपी मिल जाती है, लेकिन पोटाश के लिए निजी दुकानों पर जाना पड़ता है। प्रशासन को समितियों पर पोटाश की उपलब्धता सुनिश्चित करानी चाहिए, जिससे किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े।-रंजीत कुमार, किसान।सहकारी समितियों पर पोटाश नहीं मिलने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को इस समस्या पर ध्यान देकर समितियों पर पोटाश उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसानों समय पर बुवाई कर सकें।-रमाशंकर, किसान।