Hathras News: सड़क हादसे में गंगा स्नान के लिए जा रहे पिता-पुत्री सहित कई लोग घायल

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यह घटना आधी रात करीब 12:30 बजे हुई जब लगभग 10 से 12 श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बरौस टोल प्लाजा पार करने के बाद वाहन की गति अचानक तेज हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोडर मैक्स सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गया।टक्कर की आवाज सुनकर टोल प्लाजा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस से घायलों को सीएचसी सादाबाद ले जाया गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।