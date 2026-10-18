Hathras News: सड़क हादसे में गंगा स्नान के लिए जा रहे पिता-पुत्री सहित कई लोग घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 18 Oct 2026 01:59 AM IST
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आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर बरौस टोल प्लाजा के पास एक लोडर मैक्स अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गया। हादसे में आगरा निवासी पिता हरिओम और उनकी पुत्री सोनम घायल हो गए। परिवार के अन्य सदस्यों को भी मामूली चोटें आईं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद में उपचार मिला।
यह घटना आधी रात करीब 12:30 बजे हुई जब लगभग 10 से 12 श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बरौस टोल प्लाजा पार करने के बाद वाहन की गति अचानक तेज हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोडर मैक्स सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गया।
टक्कर की आवाज सुनकर टोल प्लाजा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस से घायलों को सीएचसी सादाबाद ले जाया गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।
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यह घटना आधी रात करीब 12:30 बजे हुई जब लगभग 10 से 12 श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बरौस टोल प्लाजा पार करने के बाद वाहन की गति अचानक तेज हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोडर मैक्स सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गया।
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टक्कर की आवाज सुनकर टोल प्लाजा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस से घायलों को सीएचसी सादाबाद ले जाया गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।
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