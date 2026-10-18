Hathras News: केवीके नगला रति को मिला द्वितीय पुरस्कार

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स्टॉल पर आधुनिक कृषि पद्धतियों, विभिन्न कृषि घटकों के एकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने वाले तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी गई। केंद्र की ओर से विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. बलवीर सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस दौरान डॉ. आकांक्षा सिंह, डॉ. शैलजा, डॉ. हरविंदर पाल और प्रभारी अधिकारी डॉ. श्योराज सिंह मौजूद रहे। यह उपलब्धि किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों को पहुंचाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी। संवाद

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कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 15 से 17 अक्तूबर तक आयोजित तीन दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी में कृषि विज्ञान केंद्र नगला रति को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र को यह पुरस्कार स्वचालित एकीकृत कृषि प्रणाली और नवीन कृषि तकनीकों के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए मिला।