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Hathras News: केवीके नगला रति को मिला द्वितीय पुरस्कार

Sun, 18 Oct 2026 02:31 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 18 Oct 2026 02:31 AM IST
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KVK Nagla Rati got the second prize
कृषि विज्ञान केंद्र नगला रति के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ.बलवीर सिंह को पुरस्कार देते अतिथि।  स्रो - फोटो : Self
कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 15 से 17 अक्तूबर तक आयोजित तीन दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी में कृषि विज्ञान केंद्र नगला रति को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र को यह पुरस्कार स्वचालित एकीकृत कृषि प्रणाली और नवीन कृषि तकनीकों के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए मिला।
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स्टॉल पर आधुनिक कृषि पद्धतियों, विभिन्न कृषि घटकों के एकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने वाले तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी गई। केंद्र की ओर से विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. बलवीर सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस दौरान डॉ. आकांक्षा सिंह, डॉ. शैलजा, डॉ. हरविंदर पाल और प्रभारी अधिकारी डॉ. श्योराज सिंह मौजूद रहे। यह उपलब्धि किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों को पहुंचाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी। संवाद
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