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Hathras News: खोवा व रसगुल्ले के नमूने लिए, रंगीन बूंदी नष्ट कराई

Wed, 04 Nov 2026 12:44 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 04 Nov 2026 12:44 AM IST
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Samples of Khova and Rasgulla were taken and coloured boondi was destroyed.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : ARchive
हाथरस। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने त्योहार के मद्देनजर मंगलवार को शहर में कई स्थानों पर छापा मारा। टीम ने खोवा और रसगुल्ले के तीन नमूने लिए। कार्रवाई से कारोबारियों में खलबली मच गई।
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सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय मनोज तोमर ने बताया कि टीम ने नवीपुर स्थित शिव मिष्ठान भंडार से खोवा का नमूना लिया। सिकंदराराऊ क्षेत्र में रति का नगला से बांके बिहारी मिष्ठान भंडार से सफेद रसगुल्ला और खोवा का नमूना लिया।
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टीम ने सहपऊ में कान्हा स्वीट्स पर 10 किलो रंगीन बूंदी नष्ट कराई, जबकि सुदामा मिष्ठान्न भंडार से छेना का नमूना लिया गया। उन्होंने बताया कि संदेह के आधार पर तीनों नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों पर साफ-सफाई में सुधार के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। संवाद
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