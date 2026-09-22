Hathras News: वीकेंड पर उमड़ी भीड़, झूलों ने दो दिन में कमाए पांच लाख

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झूलों पर उमड़ी भीड़ और मीना बाजार में हुई चौतरफा बिक्री से ठेकेदारों, झूला संचालकों व छोटे-बड़े दुकानदारों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं।मेले में सुरक्षा मानकों की जांच और एनओसी मिलने के बाद संचालित हो रहे 16 झूलों पर दोपहर बाद से ही युवाओं और बच्चों का तांता लगना शुरू हो गया, जो देर रात तक निरंतर जारी रहा।झूला संचालकों के अनुसार औसतन एक झूले पर रोजाना करीब 300 युवा और बच्चे रोमांचक सैर का आनंद ले रहे हैं। झूला सेक्टर में यूं तो आसमानी झूला, ब्रेक डांस, नाव और ड्रैगन झूलों पर भी दर्शकों की भीड़ जुटी रही, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा दीवानगी मिक्सर झूले पर देखी जा रही है। मेला झूलों के संचालक राजीव कुमार ने बताया कि दो दिन का मेला काफी बेहतर रहा है, अधिकारियों के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा कारोबार हुआ है।महिला बाजार के स्टॉलों पर भी रही बहारझूलों के साथ-साथ मेला परिसर का महिला बाजार, मीना बाजार और खान-पान का दायरा भी ग्राहकों से गुलजार रहा। झूलों का आनंद लेने के बाद परिवारों ने महिला बाजार में सजधज कर तैयार फैंसी पर्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कांच की चूड़ियों, क्रॉकरी और खिलौनों की दुकानों पर जमकर खरीदारी की। दो दिनों की इस बंपर ग्राहकी ने शुरुआती मंदी और प्रशासनिक तकरार से सहमे मेला व्यापारियों के उत्साह को दोगुना कर दिया है।