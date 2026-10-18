Hathras News: तारबंदी से सात बंदरों और कुत्ते की मौत पर रिपोर्ट दर्ज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:53 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:53 AM IST
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गढ़ी तमन्ना में खेत की तारबंदी में करंट लगने से सात बंदरों और एक कुत्ते की मौत के मामले में पुलिस ने तीन लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों में पिता और उनके दो बेटे शामिल हैं।
16 अक्तूबर की शाम घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। वहां सात बंदर मृत मिले। जांच के दौरान एक कुत्ते की भी करंट लगने से मौत हो गई। संयुक्त जांच में सामने आया कि गांव के हरिकिशन और उनके बेटे चरित व विक्की ने खेत की तारबंदी में कथित तौर पर अवैध रूप से करंट लगा रखा था। इसकी चपेट में आने से जानवरों की मौत हुई। उप क्षेत्रीय वनाधिकारी अखिलेश कुमार ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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16 अक्तूबर की शाम घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। वहां सात बंदर मृत मिले। जांच के दौरान एक कुत्ते की भी करंट लगने से मौत हो गई। संयुक्त जांच में सामने आया कि गांव के हरिकिशन और उनके बेटे चरित व विक्की ने खेत की तारबंदी में कथित तौर पर अवैध रूप से करंट लगा रखा था। इसकी चपेट में आने से जानवरों की मौत हुई। उप क्षेत्रीय वनाधिकारी अखिलेश कुमार ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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