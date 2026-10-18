Hathras News: राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय ने जारी किया विषम सेमेस्टर शेड्यूल

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पीसी बागला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रो. महावीर सिंह छौंकर ने बताया कि स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 22 दिसंबर तक तीन पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। परास्नातक की परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेंगी। ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8 से 10:30 बजे तक होगी। दूसरी पाली 11:30 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है।यदि किसी छात्र के दो प्रश्नपत्र एक ही पाली में टकरा रहे हों, तो वह आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई विषय छूट गया हो, तब भी कॉलेज व परीक्षार्थी आपत्ति भेज सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 22 अक्तूबर है। इसे ई-मेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजा जा सकता है। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही अंतिम समय-सारिणी जारी की जाएगी।