Hathras News: मरीजों का दर्द बढ़ा रहा इंतजार और कतार

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जिला अस्पताल में परचा बनवाने के लिए तीन काउंटर हैं। सोमवार की सुबह तीनों काउंटर पर लंबी कतारें देखी गईं। पूरे दिन में 2100 नए परचे बनाए गए। ओपीडी में कुल 2673 मरीज परामर्श के लिए पहुंचे। हर मरीज को परचा बनवाने से लेकर दवा लेने तक डेढ़-पौने दो घंटे का समय लगा। जिन्हें जांच करानी थी उन्हें दो से ढाई घंटे लगे। भीड़ के कारण बुखार वाले मरीज, बुजुर्ग, गोद में बच्चा लिए अस्पताल पहुंचीं माताओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।वायरल और सर्दी-जुकाम का प्रकोप जारीसीएमएस डॉ. सूर्यप्रकाश ने बताया कि वायरल बुखार का प्रकोप अभी जारी है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सर्द-गर्म के कारण कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जल्दी बुखार की चपेट में आ रहे हैं। बदन दर्द के मामले अधिक हैं। बुजुर्ग व बच्चे जल्दी बीमार हो रहे हैं। फिजीशियन डॉ. अवधेश कुमार ने बताया कि इस समय बाहर के खान-पान से बचने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की जरूरत है।