Hathras News: अब शकूरबस्ती तक जाएंगी प्रयागराज व नारायणपुर स्पेशल ट्रेन

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उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 02417/02418 और 04163/04164 अब पश्चिमी दिल्ली के शकूरबस्ती स्टेशन तक जाएंगी। इससे हरियाणा और पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। हाथरस जंक्शन पर प्रयागराज और नारायणपुर बाजार से आने वाली ट्रेन सुबह 4:48 बजे पहुंचेगी। यहां दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन नई दिल्ली होते हुए सुबह 10:05 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन रात 9:30 बजे शकूरबस्ती से रवाना होगी। यह देर रात 1:15 बजे हाथरस जंक्शन पहुंचेगी।21 कोच वाली इस ट्रेन में स्लीपर, जनरल और एसी कोच उपलब्ध हैं। इससे त्योहारों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। पीआरओ प्रयागराज मंडल अमित कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारी मौसम में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड ने यह कदम उठाया है।