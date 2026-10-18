फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Mother's pain: Daughter-in-law and lover should be hanged like in the Blue Drum case

मां की पुकार : नीले ड्रम कांड की तरह बहू व प्रेमी को दी जाए फांसी

Sun, 18 Oct 2026 02:08 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 18 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Mother's pain: Daughter-in-law and lover should be hanged like in the Blue Drum case
चंदपा के गांव कुंवरपुर में पसरा सन्नाटा। संवाद - फोटो : Samvad
चंदपा के गांव कुंवरपुर निवासी गोपाल (37) की फरीदाबाद में हुई निर्मम हत्या के बाद से मां हंसो देवी का बुरा हाल है। उनका कहना है कि जिस तरह मेरठ के चर्चित नीले ड्रम कांड में दोनों को सजा दी गई है, ठीक उसी तरह उनकी बहू काजल और उसके प्रेमी योगेंद्र को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
विज्ञापन


15 अक्तूबर को सुबह गोपाल के छोटे भाई भूरी सिंह को हत्या की जानकारी मिली थी। जब वे मौके पर पहुंचे तो भाई का गला कटा हुआ था। 16 अक्तूबर की शाम को शव गांव पहुंचा, जहां अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा था। शनिवार को भी मृतक के घर पर लोगों का आना-जाना लगा रहा। सभी मां हंसो देवी को दिलासा दे रहे हैं।
विज्ञापन

इधर, प्रेमी योगेंद्र गांव का ही है। इस कारण गांव में भी तनाव पूर्ण खामोशी नजर आई। आरोपी के घर से कोई निकलता नहीं देखा गया। गली में सन्नाटा छाया रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्रवाई की जानकारी के लिए फरीदाबाद गए भाई
भूरी सिंह व चंद्रवीर ने कहा कि हत्या केवल दो लोगों द्वारा नहीं की गई है। भूरी सिंह ने कहा कि उनकी भतीजी शालिनी ने उन्हें फोन कर भाई के बीमार होने की जानकारी दी थी। साथ ही झूठ बोला था कि वह सोनीपत में है, जबकि वह मौके पर थी, इसलिए उन्हें पूरी आशंका है कि उसका भी घटना में हाथ है। इसके साथ एक और लड़की के घटना में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। केवल दो लोगों पर ही कार्रवाई होने पर शनिवार को भाई अशोक गांव के कुछ लोगों के साथ फरीदाबाद गए। वहां फरीदाबाद पुलिस से सही जांच की मांग की है।


10 महीने पहले वायरल हुए थे अश्लील फोटो
चंद्रवीर ने बताया कि करीब 10 महीने पहले गांव में भाभी व योगेंद्र के आपत्तिजनक फोटो वायरल हो गए थे। तब भाभी ने एआई फोटो बताकर मामला निपटा दिया था। बदनामी के डर से वे लोग भी शांत हो गए। चंद्रवीर ने बताया कि योगेंद्र की पत्नी उसे काफी समय पहले छोड़ चुकी है। कुछ साल पहले वह किसी लड़की को भी ले आया था, जो बाद में चली गई थी। गांव में उसकी अच्छी छवि नहीं थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed