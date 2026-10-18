Hathras News: एक साल पहले घर छोड़कर गए मां-बेटे लौटे, पुलिस ने परिजनों को सौंपा

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पुलिस के अनुसार, महेश और उसकी मां शशि देवी ने बताया कि वे महेश के पिता छीतरमल की शराब पीने की आदत से परेशान थे। छीतरमल की कथित मारपीट और गाली-गलौज से तंग आकर वे घर से चले गए थे। इसी वजह से दोनों वर्ष 2025 में घर छोड़कर गए थे। घर से जाने के बाद उन्होंने कुछ समय आगरा, मथुरा और महाराष्ट्र में बिताया।इस दौरान महेश छोटा हाथी टेंपो चलाकर अपनी आजीविका चलाता रहा। घर से दूर रहने के दौरान भी मां-बेटे अपने परिवार और परिचितों के संपर्क में थे। वे फोन और इंस्टाग्राम के जरिये बातचीत करते रहे। शनिवार को मां-बेटे स्वयं कोतवाली पहुंचे थे। महेश ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से घर लौटा है। पुलिस ने सभी जरूरी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद मां शशि देवी और बेटे महेश को उनके भाई भोला के सुपुर्द कर दिया गया।