Hathras News: स्नातक चुनाव में आधे से ज्यादा शिक्षितों ने मोड़ा मुंह

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हाथरस। लोकतंत्र में पढ़े-लिखे वर्ग से जागरूक और शत-प्रतिशत मतदान की उम्मीद की जाती है, लेकिन जिले में विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के आंकड़ों ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है। आधे से ज्यादा स्नातक मतदाताओं ने इस चुनाव से दूरी बनाए रखी।आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 53.02 प्रतिशत (7,315) शिक्षित मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी 37.84 प्रतिशत (971) मतदाता वोट डालने केंद्रों तक नहीं पहुंचे। दोनों ही चुनावों में महिला मतदाताओं की उदासीनता पुरुषों के मुकाबले काफी अधिक रही। संवादशिक्षक सीट के लिए जिले भर में बने आठ बूथों पर कुल 2,566 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 1,595 मतदाताओं (1,181 पुरुष एवं 414 महिला) ने वोट डाले।केएल जैन इंटर कॉलेज सासनी (कक्ष संख्या तीन) बूथ पर सबसे अधिक 70.91% मतदान हुआ। मुरसान क्षेत्र पंचायत कार्यालय में 67.49%, क्षेत्र पंचायत कार्यालय सहपऊ में 64.06% और सादाबाद में 62.57% मतदान दर्ज किया गया। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 67.56% रहा, जबकि 50.61% महिला शिक्षकों ने वोट डाले।जनपद में कुल 13,797 पंजीकृत स्नातक मतदाता थे, जिनमें से मात्र 6,482 (46.98%) ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया।