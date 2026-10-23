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सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने दो बाइकों में मारी टक्कर, भिड़ंत में महिला समेत चार घायल

Fri, 23 Oct 2026 10:24 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 23 Oct 2026 10:24 PM IST
सार

दो में सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया, जबकि चालक फरार हो गया।
 

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Tractor Trolley Hits Two Bikes
ट्रैक्टर के नीचे दबी बाइक - फोटो : संवाद

विस्तार
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सहपऊ के सादाबाद-जलेसर मार्ग पर शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे लक्ष्मी गोपाल हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल ट्रस्ट के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से दो बाइकों पर सवार एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर एक बाइक समेत सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया। बाइक ट्रैक्टर के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई।

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सादाबाद-जलेसर मार्ग पर एक बाइक पर जलेसर की ओर से आगरा निवासी अविनाश एवं गांव लोधई निवासी राजेश दीक्षित और दूसरी बाइक पर गांव चाहरी थाना मांट जनपद मथुरा निवासी पदम सिंह एवं उनकी चाची शीला देवी आ रहे थे। जैसे ही दोनों बाइकें लक्ष्मी गोपाल हेल्थ केयर एंड पैरा मेडिकल ट्रस्ट के नजदीक पहुंची तो सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में ये सभी घायल हो गए।
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राहगीरों ने घायल अविनाश और राजेश दीक्षित को निजी अस्पताल और पदम सिंह व उनकी चाची शीला देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद में भर्ती कराया। पुलिस ने ट्रैक्टर और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया, जबकि चालक फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि दुर्घटना के संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। 

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