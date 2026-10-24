एमएलसी चुनाव : गुरुजी आगे, डिग्रीधारी रहे पीछे

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इस तरह दोनों सीटों पर कुल 16363 मतदाताओं में से 8,077 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 62.16 प्रतिशत और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 46.98 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डीएम सत्यप्रकाश पटेल, एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा व अन्य अधिकारियों ने सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।आंकड़ों के अनुसार, दोनों ही वर्गों में महिला मतदाताओं की तुलना में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत अधिक रहा। डीएम और एसपी ने विकास खंड मुरसान, पीबीएस इंटर कॉलेज हाथरस, विकास खंड हसायन, गौरीशंकर हिंदू इंटर कॉलेज सिकंदराराऊ, केएल जैन इंटर कॉलेज सासनी, विकास खंड कार्यालय सादाबाद और सहपऊ में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।डीएम ने निर्देश दिए कि मतदान कक्षों में चुनाव सामग्री के अलावा अन्य कोई भी अनावश्यक सामग्री नहीं रहनी चाहिए, ताकि मतपत्रों की गोपनीयता और निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसके साथ ही, उन्होंने विजिटर पंजिका पर हस्ताक्षर कर व्यवस्थाओं को परखा और तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर को पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कड़ी नजर रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।इधर, सुबह से ही मतदान केंद्र के पास मतदान पर्ची के लिए प्रत्याशियों ने अपने मतदान अभिकर्ताओं को बस्ता लेकर मुस्तैद कर दिया। आठ बजते ही मतदान शुरू हुआ। वोटिंग लिस्ट में नाम आदि ऑनलाइन और हार्डकॉपी से नाम तलाशे गए और पर्ची बनाकर दी गईं। तैनात पुलिसकर्मियों ने मोबाइल, बैग व अन्य सामान बाहर ही रखवा लिया। मतदाता ने मतदान केंद्र में बाएं हाथ की अंगुली पर स्याही लगवाई।