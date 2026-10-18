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Hathras News: मथुरा-बरेली हाईवे मजदूर की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच शुरू

Sun, 18 Oct 2026 01:53 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:53 AM IST
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Mathura-Bareilly highway labourer dies in suspicious condition, police investigation begins
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
मथुरा-बरेली हाईवे निर्माण में लगी पीएनसी कंपनी के नगला हेमा कैंप में शनिवार रात एक मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक पवन कुमार मिश्रा (56) अयोध्या (फैजाबाद) के निवासी थे और हाईवे निर्माण कंपनी में कार्यरत थे। शनिवार रात कैंप में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, साथी कर्मचारी रमेश उन्हें जिला अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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चिकित्सकों के अनुसार, मृतक के मुंह से बदबू आ रही थी, जिससे मौत के कारणों को संदिग्ध माना जा रहा है। अस्पताल की सूचना पर कोतवाली हाथरस गेट पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। संवाद

प्रतीकात्मक चित्र।

प्रतीकात्मक चित्र।- फोटो : Archive

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