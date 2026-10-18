Hathras News: नर्सिंग व फार्मेसी कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी

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न्यायालय के आदेश पर हाथरस जंक्शन थाने में छह नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव छत्तरपुर निवासी ज्योति पत्नी सुशील कुमार ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2021 में निजामतपुर निवासी उज्ज्वल सेंगर, मानपाल सिंह और मान महौ निवासी रितेश कुमार उनके घर पहुंचे थे।उन्होंने हसायन रोड स्थित उड़ान ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एएनएम और डी-फार्मा कोर्स में प्रवेश दिलाने का भरोसा दिया था। आरोप है कि उज्ज्वल ने खुद को संस्थान का प्राचार्य और रितेश ने वाइस प्रिंसिपल बताया था। इनकी बातों में आकर ज्योति ने संस्थान में दाखिला ले लिया। इसके बाद ज्योति के साथ भानु प्रताप, विमल, रामजीत, जितेंद्र और दीपक कोहली सहित कई अन्य विद्यार्थियों की भी कथित तौर पर फर्जी परीक्षाएं कराई गईं और नकली अंकतालिकाएं दे दी गईं। सीओ अमित पाठक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।