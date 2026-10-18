फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Lakhs of rupees defrauded in the name of admission in nursing and pharmacy courses

Hathras News: नर्सिंग व फार्मेसी कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी

Sun, 18 Oct 2026 01:57 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Lakhs of rupees defrauded in the name of admission in nursing and pharmacy courses
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
जिले में नर्सिंग और फार्मेसी कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर विद्यार्थियों से लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शिक्षण संस्थान ने छात्र-छात्राओं को फर्जी परीक्षाएं दिलाकर नकली अंकतालिकाएं थमा दीं। नौकरी के लिए दस्तावेजों की जांच कराने पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
विज्ञापन

न्यायालय के आदेश पर हाथरस जंक्शन थाने में छह नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव छत्तरपुर निवासी ज्योति पत्नी सुशील कुमार ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2021 में निजामतपुर निवासी उज्ज्वल सेंगर, मानपाल सिंह और मान महौ निवासी रितेश कुमार उनके घर पहुंचे थे।
विज्ञापन

उन्होंने हसायन रोड स्थित उड़ान ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एएनएम और डी-फार्मा कोर्स में प्रवेश दिलाने का भरोसा दिया था। आरोप है कि उज्ज्वल ने खुद को संस्थान का प्राचार्य और रितेश ने वाइस प्रिंसिपल बताया था। इनकी बातों में आकर ज्योति ने संस्थान में दाखिला ले लिया। इसके बाद ज्योति के साथ भानु प्रताप, विमल, रामजीत, जितेंद्र और दीपक कोहली सहित कई अन्य विद्यार्थियों की भी कथित तौर पर फर्जी परीक्षाएं कराई गईं और नकली अंकतालिकाएं दे दी गईं। सीओ अमित पाठक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed