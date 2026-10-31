हाथरस: आज हल्की बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी, किसानों को सतर्क रहने के निर्देश

हाथरस जिले में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम का मिजाज बदलने वाला है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 31 अक्तूबर को मध्यम से घने बादल छाए रहने तथा हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान का पूर्वानुमान जारी किया है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं।

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आपदा प्रबंधन के जिला समन्वयक लेखराज ने बताया कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है, जो सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। विज्ञापन



हवा की गति 0 से 8 किमी प्रति घंटा और हवा में अधिकतम नमी (आर्द्रता) 66% से 94% तक रहने की उम्मीद है। जिन किसानों की धान की फसल पूरी तरह पक चुकी है, वे कटाई का कार्य तत्काल टाल दें। जो फसल पहले ही काटी जा चुकी है, उसे सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएं या तिरपाल से अच्छी तरह ढंक दें, ताकि दाने काले न पड़ें। आपदा प्रबंधन के जिला समन्वयक लेखराज ने बताया कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है, जो सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है।हवा की गति 0 से 8 किमी प्रति घंटा और हवा में अधिकतम नमी (आर्द्रता) 66% से 94% तक रहने की उम्मीद है। जिन किसानों की धान की फसल पूरी तरह पक चुकी है, वे कटाई का कार्य तत्काल टाल दें। जो फसल पहले ही काटी जा चुकी है, उसे सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएं या तिरपाल से अच्छी तरह ढंक दें, ताकि दाने काले न पड़ें।

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