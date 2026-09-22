Hathras News: कट के लिए धरने पर बैठे किसान, हाईवे का रुकवाया काम

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किसानों और किसान नेताओं का कहना है कि आगरा-अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विघैपुर गांव के निकट से होकर गुजर रहा है, लेकिन यहां कट नहीं दिया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद और विधायक को ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।सूचना पर एसडीएम शिव प्रकाश यादव मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। किसानों का कहना है कि कट मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। एसडीएम ने बताया कि किसानों की मांग के संबंध में अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। धरने में कांता पचौरी, छोटू पंडित, देवेश पचौरी, विकास रावत, सचिन चौधरी, बनी सिंह बघेल, राहुल महाजन समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे।