Hathras News: दुकान के विवाद में सड़क पर भिड़े दो भाइयों के परिवार

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बसंत बाग निवासी निहार गोयल ने मंगलवार की दोपहर यह आरोप लगाते हुए पुलिस को बुला लिया था कि उनके बड़े भाई ने दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की है। निहार के अनुसार मेफेयर होटल के सामने उनकी अग्रवाल पर्स और बैग हाउस के नाम से दुकान है। निहार ने बताया कि उनकी दुकान कई दिनों से बंद है। वे दूसरी दुकान पर बैठते हैं।इस दुकान के बगल में उनके बड़े भाई सचिन गोयल की किताब व स्कूल ड्रेस की दुकान है। आरोप है कि भाई ने अपनी दुकान से कूमल लगाकर दुकान से करीब 12 लाख रुपये का माल पार कर दिया। इन आरोपों के चलते दोपहर को विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन पुलिस ने मामला शांत करा दिया।कोतवाली में शिकायत के बाद निहार गोयल दुकान में दीवार लगा रहे थे। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे सचिन गोयल व निहार गोयल के परिवार फिर से आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों ओर से महिलाएं भी झगड़े में शामिल हो गईं। बाजार में सरेआम आपत्तिजनक गालियां दी गईं। पुलिस के सामने भी महिलाएं शांत नहीं हुईं।मौके पर और फोर्स भेजा गया। सीओ सिटी हिमांशु माथुर भी मौके पर पहुंचे। पुलिस दोनों ओर से महिलाएं व पुरुषों को थाने ले आई। यहां इन्हें हिदायत देकर छोड़ा गया। निहार गोयल की पत्नी पूजा गोयल ने दुकान में चोरी होने और पति को धमकाने के आरोप में सचिन गोयल, सचिन की पत्नी भारती अग्रवाल, सचिन के बेटे प्रांशु अग्रवाल, प्रांशु की पत्नी रितिका वर्मा, राजकुमार अग्रवाल व एक अन्य खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।दो भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है। दुकान में कूमल लगा है और सामान भी गायब है। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। शहर में अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।-चिरंजीवनाथ सिन्हा, एसपी