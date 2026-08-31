Hathras News: रक्षाबंधन पर घर लौट रहे बुजुर्ग की गोंडा में मौत

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हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव भोपतपुर निवासी देवेंद्र सिंह (61) हरियाणा के पलवल में एक निजी एजेंसी के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। रक्षाबंधन पर वह परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे थे। इसी दौरान गोंडा क्षेत्र में सड़क पर वह गंभीर रूप से घायल हालत में मिले। उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।सूचना पर पहुंची पुलिस ने तलाशी ली तो जेब से आधार कार्ड मिला। इसके आधार पर मृतक की पहचान हुई और हाथरस जंक्शन क्षेत्र की पुरा चौकी पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।परिजन 29 अगस्त को गोंडा थाने पहुंचे और शव की शिनाख्त की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हादसा कैसे हुआ, इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। आशंका है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से देवेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।देवेंद्र के घर रक्षाबंधन पर उनके लौटने का इंतजार था, लेकिन त्योहार पर उनके पहुंचने के बजाय मौत की खबर पहुंची। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।