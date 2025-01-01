Hathras News: साइकिल सवार बुजुर्ग पर कुत्तों ने किया हमला

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परिजन घायल बुजुर्ग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां उनका उपचार चल रहा है। विक्रम सिंह सुबह घर से खेत पर जाने के लिए साइकिल से निकले थे। रास्ते में कुत्तों का झुंड घूम रहा था। अचानक कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया।इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले गांव सठिया में भी घर के बाहर खेल रहे तीन मासूम बच्चों पर भी गांव के कुत्तों ने हमला किया था। एसडीएम शिवप्रकाश यादव का कहना है कि आवारा कुत्तों को पकड़वाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। जल्द इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। संवाद