Hathras News: पारिवारिक विवाद से परेशान महिला की ट्रेन से मौत

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रविवार को हुए झगड़े के बाद उनके छोटे बेटे अजीत का शांति भंग में चालान भी हुआ था। इससे वीरमति काफी परेशान थीं। सूचना पर मुरसान पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे पुलिस के अनुसार, महिला की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और आवश्यक कार्रवाई की। पति रामवीर सिंह और पीएसी में तैनात बड़े बेटे गौरव रावत भी घटनास्थल पर पहुंचे। संवाद

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मथुरा रोड स्थित टिमरली रेलवे फाटक और मुरसान रेलवे स्टेशन के बीच सोमवार सुबह एक महिला का क्षत-विक्षत शव मिला। महिला की पहचान गांव चोकड़ा निवासी 50 वर्षीय वीरमति के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि वह रविवार रात करीब 2 बजे घर से निकली थीं। वीरमति के परिवार में बंटवारे को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था।