Hathras News: हर थाने पर फिंगरप्रिंट से होगी अपराधियों की पहचान
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 12 Sep 2026 02:15 AM IST
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जिले में अपराध नियंत्रण और वैज्ञानिक विवेचना को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने पहल की है। उन्होंने शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में सभी थानों के हेड मोहर्रिरों को आधुनिक उपकरण वितरित किए। ये उपकरण राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के तहत दिए गए हैं।
यह वितरण एडीजी (तकनीकी सेवाएं) उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन उपकरणों से पुलिसकर्मी घटनास्थल पर ही संदिग्धों के फिंगरप्रिंट संकलित कर सकेंगे। इन फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय डेटाबेस से त्वरित मिलान किया जा सकेगा। इससे अपराधियों की पहचान करने में आसानी होगी। पुराने मामलों के अनावरण और विवेचना प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। पुलिस अधीक्षक ने सभी कर्मचारियों को उपकरणों के नियमित, प्रभावी और सुरक्षित संचालन के निर्देश दिए। यह जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगी।
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यह वितरण एडीजी (तकनीकी सेवाएं) उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन उपकरणों से पुलिसकर्मी घटनास्थल पर ही संदिग्धों के फिंगरप्रिंट संकलित कर सकेंगे। इन फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय डेटाबेस से त्वरित मिलान किया जा सकेगा। इससे अपराधियों की पहचान करने में आसानी होगी। पुराने मामलों के अनावरण और विवेचना प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। पुलिस अधीक्षक ने सभी कर्मचारियों को उपकरणों के नियमित, प्रभावी और सुरक्षित संचालन के निर्देश दिए। यह जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगी।
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