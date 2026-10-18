Hathras News: 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथों का होगा विभाजन

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कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को मतदेय स्थलों के युक्तिकरण तथा एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर को प्रस्तावित है। अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।उन्होंने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की सूची अपडेट कर जिला निर्वाचन कार्यालय को देने की अपील की। बैठक में विधायक सदर अंजुला माहौर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह, जिला महामंत्री राजेंद्र कुमार माहेश्वरी, सपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिकरवार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विवेक उपाध्याय, बसपा जिलाध्यक्ष राजकपूर और सीपीआई (एम) के जिला सचिव श्याम सिंह वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद