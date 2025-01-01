Hathras News: हेलमेट में छिपी मिली विषखोपरी, युवक बाल-बाल बचा

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एदलपुर निवासी वरुण चारग अपनी पत्नी और बच्चे के साथ स्कूटी से कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही हेलमेट सिर पर लगाया, उन्हें अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत हेलमेट उतारकर देखा। हेलमेट के अंदर लगे कपड़े में एक विषखोपरी छिपी हुई थी। वरुण ने सावधानीपूर्वक उसे हेलमेट से बाहर निकाला। इस घटना से युवक हैरान रह गया। घटना ने हेलमेट पहनने से पहले उसकी जांच करने की जरूरत को फिर से उजागर किया है। संवाद

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सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के एदलपुर में शनिवार को एक युवक के हेलमेट में विषखोपरी छिपी मिलने से अफरा-तफरी मच गई। युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ स्कूटी से एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। गनीमत रही कि समय रहते हेलमेट उतारकर जांच करने से कोई अनहोनी नहीं हुई।