Hathras News: 84 वर्षीय शिवचरन सिंह ने राष्ट्रीय दौड़ में जीते दो पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 18 Oct 2026 02:28 AM IST
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गांव नगला घनी निवासी 84 वर्षीय शिवचरन सिंह ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में दो पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कोयंबटूर, तमिलनाडु के नेहरू स्टेडियम में आयोजित पांचवीं वेटरेंस स्पोर्ट्स एंड गेम्स नेशनल चौंपियनशिप-2026 में यह उपलब्धि हासिल की।
शिवचरन सिंह गांव नौगांव स्थित दीपचंद्र उमा विद्यालय के पूर्व शिक्षक हैं। प्रतियोगिता में उन्होंने 800 मीटर और 400 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता सात से 11 अक्तूबर तक आयोजित की गई थी। खास बात यह है कि उन्होंने घुटने का सफल प्रत्यारोपण कराने के बाद यह सफलता पाई।
84 वर्ष की उम्र में दौड़ प्रतियोगिताओं में पदक जीतना उनके हौसले को दर्शाता है। यह उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और खेल के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। संवाद
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शिवचरन सिंह गांव नौगांव स्थित दीपचंद्र उमा विद्यालय के पूर्व शिक्षक हैं। प्रतियोगिता में उन्होंने 800 मीटर और 400 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता सात से 11 अक्तूबर तक आयोजित की गई थी। खास बात यह है कि उन्होंने घुटने का सफल प्रत्यारोपण कराने के बाद यह सफलता पाई।
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84 वर्ष की उम्र में दौड़ प्रतियोगिताओं में पदक जीतना उनके हौसले को दर्शाता है। यह उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और खेल के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। संवाद
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