Hathras News: 84 वर्षीय शिवचरन सिंह ने राष्ट्रीय दौड़ में जीते दो पदक

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शिवचरन सिंह गांव नौगांव स्थित दीपचंद्र उमा विद्यालय के पूर्व शिक्षक हैं। प्रतियोगिता में उन्होंने 800 मीटर और 400 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता सात से 11 अक्तूबर तक आयोजित की गई थी। खास बात यह है कि उन्होंने घुटने का सफल प्रत्यारोपण कराने के बाद यह सफलता पाई।84 वर्ष की उम्र में दौड़ प्रतियोगिताओं में पदक जीतना उनके हौसले को दर्शाता है। यह उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और खेल के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। संवाद