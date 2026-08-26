फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   40 sanitation workers found absent during inspection of 35 wards; salaries to be deducted.

Hathras News: 35 वार्डों के निरीक्षण में 40 सफाईकर्मी मिले गैरहाजिर, कटेगा वेतन

Wed, 26 Aug 2026 02:15 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
40 sanitation workers found absent during inspection of 35 wards; salaries to be deducted.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
नगर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद हाथरस के सभी 35 वार्डों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान 780 सफाईकर्मियों में से 40 ड्यूटी से गायब पाए गए। डीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

वर्तमान में 35 में से 28 वार्डों में ही डोर-टू-डोर कूड़ा उठान हो रहा है। शेष सात वार्डों में इसे तत्काल शुरू करने और कार्यदायी संस्था को सूखा व गीला कचरा अलग-अलग एकत्र करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

65 स्थानों पर कूड़े के ढेर, सबसे बुरा हाल वार्ड-6 का
निरीक्षण के दौरान शहर में कुल 65 गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट्स यानी ऐसे स्थान जहां लगातार कूड़ा फेंका जाता है, चिह्नित किए गए। इनमें सबसे ज्यादा चार स्थान वार्ड संख्या 06 (मीतई) में मिले। अधिकारियों को इन जगहों से तुरंत कूड़ा हटवाकर नियमित सफाई के निर्देश दिए गए हैं। वार्ड संख्या 29, गोशाला रोड में एक मकान मालिक द्वारा नाली तोड़कर निर्माण एवं विध्वंस अवशेष सड़क पर फैलाया गया था। नगर पालिका टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए भवन स्वामी से 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

नौ वाहन मिले खराब, स्टोर कीपर पर होगी कार्रवाई
कूड़ा उठान के लिए उपलब्ध 109 वाहनों में से दो ट्रैक्टर, एक जेसीबी और छह टिपर सहित नौ वाहन खराब मिले। डीएम अतुल वत्स ने इन्हें तुरंत ठीक कराने और लापरवाही के लिए वाहन प्रभारी व स्टोर कीपर की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed