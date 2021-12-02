Hathras News: रोडवेज बस नहीं चलने से 10 मिनट का सफर एक घंटे में

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कस्बे से सासनी नानऊ रोड 15 किलोमीटर दूर है, पर यहां बसें नहीं चलतीं। सासनी जलेसर रोड करीब 35 किलोमीटर लंबा है, जिस पर कई गांव और शहर पड़ते हैं। यात्री इस रोड पर घंटों वाहनों का इंतजार करते हैं, पर वाहन मुश्किल से मिलते हैं। सासनी इगलास रोड पर भी दर्जनों गांव हैं, लेकिन रोडवेज सेवा उपलब्ध नहीं है। हजारों यात्री रोजाना इन मार्गों पर यात्रा करते हैं, पर संसाधनों का अभाव है। उन्हें डग्गेमार वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है।गांव नगला गढ़ू तक कोई बस नहीं चलती। उन्हें एक घंटे इंतजार के बाद चार किलोमीटर की यात्रा डग्गेमार वाहन से करनी पड़ती है।-चंदन कुमार, यात्रीसासनी नानऊ रोड पर शाम 6 बजे के बाद वाहन भी बंद हो जाते हैं। इससे दो जिलों के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी होती है। मुन्ना लाल शर्मा ने सासनी विजयगढ़ रोड पर भी रोडवेज बसें चलाने की मांग की।-प्रदीप उपाध्याय, यात्रीसासनी स्टेशन भी इसी मार्ग पर है लेकिन यहां पर यातायात की व्यवस्था नहीं है। घंटे खड़े होने के बाद विजयगढ़ के लिए वाहन निकलते हैं। जिससे काफी परेशानी होती है। इस मार्ग पर रोडवेज बस चलानी चाहिए।-मुन्नालाल शर्मा, यात्रीयात्रियों की मांग पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। स्वीकृति के बाद ग्रामीण मार्गाें पर बसों का संचालन किया जाएगा।-मंगेश कुमार, हाथरस डिपो प्रभारी।