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Hardoi News: दहेज में चौपहिया वाहन न मिलने पर विवाहिता को बच्ची समेत घर से निकाला

Thu, 22 Oct 2026 10:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 10:58 PM IST
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Woman and her infant daughter driven out of the house after a four-wheeler was not provided as dowry
बेनीगंज। चार पहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को बच्ची समेत पीटकर घर से निकाल दिया। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत छह लोगों पर दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज की गई।
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कोतवाली क्षेत्र के भैनगांव निवासी पूजा शुक्ला ने पुलिस में शिकायत की। बताया कि उनकी शादी 15 फरवरी 2022 को सीतापुर शहर की बैजनाथ कॉलोनी निवासी दिनकर शुक्ला के साथ हुई थी। दावा है कि शादी में मायके वालों ने सात लाख रुपये के जेवर और 10 लाख नकद दहेज में दिए थे। ससुरालीजन इससे संतुष्ट नहीं थे। दहेज में कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर आए दिन प्रताड़ित किया जाता था।
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आरोप है कि बीते 21 अप्रैल को पति दिनकर शुक्ला, ससुर कमलेश कुमार शुक्ला, सास अर्चना शुक्ला, जेठ मधुकर शुक्ला, जेठानी रानी शुक्ला और देवर प्रखर शुक्ला ने चौपहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर पीटा और बच्ची समेत घर से निकाल दिया। जेवर छीनने का आरोप भी ससुरालीजनों पर है। कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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