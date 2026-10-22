Hardoi News: दहेज में चौपहिया वाहन न मिलने पर विवाहिता को बच्ची समेत घर से निकाला

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कोतवाली क्षेत्र के भैनगांव निवासी पूजा शुक्ला ने पुलिस में शिकायत की। बताया कि उनकी शादी 15 फरवरी 2022 को सीतापुर शहर की बैजनाथ कॉलोनी निवासी दिनकर शुक्ला के साथ हुई थी। दावा है कि शादी में मायके वालों ने सात लाख रुपये के जेवर और 10 लाख नकद दहेज में दिए थे। ससुरालीजन इससे संतुष्ट नहीं थे। दहेज में कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर आए दिन प्रताड़ित किया जाता था।आरोप है कि बीते 21 अप्रैल को पति दिनकर शुक्ला, ससुर कमलेश कुमार शुक्ला, सास अर्चना शुक्ला, जेठ मधुकर शुक्ला, जेठानी रानी शुक्ला और देवर प्रखर शुक्ला ने चौपहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर पीटा और बच्ची समेत घर से निकाल दिया। जेवर छीनने का आरोप भी ससुरालीजनों पर है। कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।