Hardoi News: सात माह से बिना मानदेय मेडिकल काॅलेज की सुरक्षा कर रहे गार्ड

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उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में पूर्व सैनिकों को बतौर सुरक्षा गार्डों की तैनाती दी गई थी। इनकी जिम्मेदारी कॉलेज परिसर की सुरक्षा व्यवस्था संभालने की है। मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल परिसर से लेकर गौराडांडा तक करीब 62 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। इनमें आठ से 10 महिला गार्ड भी हैं।बता दें कि गार्ड अपनी नियमित ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन बीते सात माह से गार्डों को मानदेय न मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। गार्ड सुपरवाइजर राकेश कुमार यादव ने बताया कि ड्यूटी की जिम्मेदारी लगातार निभाई जा रही है लेकिन मेहनत का भुगतान न होने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। लंबे समय से बकाया मानदेय मिलने की उम्मीद लगाए बैठे गार्ड अब परेशान हैं।इसी समस्या को लेकर उन्होंने प्रधानाचार्य के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रधानाचार्य डॉ. जेबी गोगोई ने बताया कि बजट नहीं था लेकिन बुधवार को ही सुरक्षा गार्डों की एजेंसी को करीब 84 लाख का अभी तक मानदेय का भुगतान का चेक जारी कर दिया गया है। एजेंसी को ही उनके खाते में मानदेय भेजना है। इस दौरान कई सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे।