Hardoi News: मशीन के बिना कैसे बनाएं सेनेटरी पैड, संसाधन मिलें तो बढ़े आय

विज्ञापन

पंचायत घर में हुई बैठक में प्रेरणा महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष सविता पाल ने कहा कि उनका समूह दोना पत्तल बनाने का काम करता है। पर्याप्त संसाधन न होने के कारण समूह की आय नहीं बढ़ पा रही है। समूह सखी संध्या देवी ने कहा कि गांव में समूह की महिलाओं को सेनेटरी पैड बनाने के लिए कच्चा माल मिल रहा है लेकिन मशीन न होने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।उन्होंने सेनेटरी पैड बनाने के लिए मशीन दिलाने की मांग की। बैठक में पहुंचे एडीओ ब्रजेश श्रीवास्तव ने महिलाओं की बात जिला मुख्यालय के अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। बैठक में प्रशासक कमला देवी, सिद्धार्थ कुमार, मोनिका कटियार, हरिवंदन सिंह आदि मौजूद रहे।