Hardoi News: शिक्षक और स्नातक एमएलसी प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटी में आज होगा कैद

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एमएलसी चुनाव में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 16 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए 20 मतदान केंद्रों पर 47 मतदेय स्थलों पर होगा। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 20 मतदान केंद्रों पर 20 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इन पर मतदाताओं को क्षेत्रवार संबद्ध किया गया है।बुधवार को जिलाधिकारी राहुल पांडेय, एसपी एके मीणा, एडीएम दीपाली भार्गव की देखरेख में जीआईसी में पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री का वितरण किया गया। पोलिंग पार्टियों ने चुनाव सामग्री का मिलान किया। इसके बाद पोलिंग पार्टियों को वहीं पर आवंटित किए मतेदय स्थल/मतदान केंद्रों के लिए सुरक्षा बंदोबस्त के साथ रवाना किया गया।डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद कर जानकारी ली। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया सकुशल कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि सभी व्यवस्थाओं को समय से सुनिश्चित किया जाए। आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों की तरफ से अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक जिस शैक्षणिक संस्था में कार्यरत हो उस संस्था से जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय से जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड मान्य होगा।मतदाताओं को मिलेंगे प्रत्याशी के फोटोयुक्त मतपत्रएमएलसी चुनाव में आज होने वाले मतदान में मतदाताओं को मतदेय स्थल पर पोलिंग पार्टी के माध्यम से मिलने वाले मतपत्र में प्रत्याशियों के नाम के साथ फोटो भी होंगे।सभी बोर्ड और परिषदीय स्कूलों में आज अवकाशएमएलसी चुनाव में आज होने वाले मतदान के दृष्टिगत जिले के सभी बोर्ड और परिषदीय स्कूलों में अवकाश रहेगा। डीएम राहुल पांडेय के निर्देश पर अवकाश घोषित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई सहित अन्य बोर्ड के सभी स्कूलों में विशेष अवकाश घोषित किया गया है।