फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   The DM asked the bankers: if an application was incomplete, who is supposed to point that out?

Hardoi News: डीएम ने बैंकर्स से पूछा, आवेदन अधूरा था तो कौन बताएगा

Thu, 22 Oct 2026 11:00 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
The DM asked the bankers: if an application was incomplete, who is supposed to point that out?
हरदोई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त और लंबित होने पर डीएम राहुल पांडेय ने बैंकर्स से पूछा की आवेदन अधूरा था तो कौन बताएगा। इसकी अधिकारियों को जानकारी दी जानी चाहिए थी ताकि समय से आवेदन को पूरा कराते हुए युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता।
विज्ञापन

डीएम ने स्वामी विवेकानंद सभागार में बैठक की अध्यक्षता की। योजना में प्राप्त, स्वीकृत, ऋण वितरण और लंबित व निरस्त आवेदनों की बैंकर्स से बैंकवार जानकारी ली। आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई में 80-90 प्रतिशत तक आवेदन निरस्त किए जाने की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की।
विज्ञापन

एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया की कम स्थिति पर संबंधित बैंक अधिकारियों से जानकारी ली। दोनों बैंकों से लंबित और निरस्त आवेदन की संख्या की जानकारी की। बैंकर्स से कहा कि आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि योजना की प्रगति में तेजी लाई जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक की कम स्थिति पर नाराजगी जताई और बैंक अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण व ऋण स्वीकृति के निर्देश दिए। एक भी आवेदन स्वीकृत न किए जाने और बैठक में गैरहाजिरी पर आईसीआईसीआई बैंक के जोनल कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिए। वहीं उद्योग उपायुक्त को बैंकों से समन्वय कर आवेदकों के दस्तावेज पूरे कराने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त हर्ष प्रताप सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक अरविंद रंजन सहित बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed