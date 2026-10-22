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Hardoi News: बेगमपुरा एक्सप्रेस की चपेट में आकर शिक्षक की मौत

Thu, 22 Oct 2026 10:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 10:58 PM IST
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Teacher dies after being hit by Begumpura Express
फोटो-14- भुवनेश प्रताप। फाइल फोटो
संडीला। लखनऊ-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर बरौली रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार रात ट्रेन की चपेट में आकर शिक्षक की मौत हो गई। पास मिले मोबाइल के जरिये परिजन को सूचना दी गई।
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नगर के मोहल्ला बाबा हजाराबाग कॉलोनी निवासी भुवनेश प्रताप अस्थाना (44) शिक्षक थे। वह नगर के अलग-अलग स्थानों पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। बुधवार रात लगभग आठ बजे ट्यूशन पढ़ाकर वापस घर जा रहे थे। बरौली क्रॉसिंग के पास पैदल ही रेलवे ट्रैक पार करते समय बेगमपुरा एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
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घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी ली, मोबाइल मिला। इसके जरिये परिजन को सूचना दी गई। घटना का पता चलते ही परिजन बदहवास हो गए। परिवार में पत्नी और दो पुत्र हैं। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम कराया गया है।
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