Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Prashant becomes president of the Judo Association; Dr. Shivendra appointed secretary

Hardoi News: जूडो संघ के अध्यक्ष बने प्रशांत, डॉ. शिवेंद्र सचिव

Fri, 06 Nov 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Prashant becomes president of the Judo Association; Dr. Shivendra appointed secretary
फोटो-55-प्रशांत पाठक। सोशल मीडिया
विज्ञापन

फोटो-56-डॉ. शिवेंद्र रंजन। सोशल मीडिया
फोटो-57-पूनम तिवारी। आर्काइव
संवाद न्यूज एजेंसी हरदोई। जिले की खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से हरदोई जिला जूडो संघ का पुनर्गठन किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत पाठक को जूडो संघ का अध्यक्ष चुना गया है। डॉ. शिवेंद्र रंजन को संघ का सचिव और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पूनम तिवारी को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। जिला क्रीडाधिकारी मंजू शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन के बैनर तले 14 नवंबर को लखनऊ की इंडियन पैरा जूडो एकेडमी में सब जूनियर स्टेट जूडो के लिए ट्रायल होगा। इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 12 दिसंबर से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होने वाली सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में प्रतिभाग का मौका मिलेगा। जूडो संघ की नवगठित इकाई के पदाधिकारियों और क्रीडाधिकारी ने संयुक्त रूप से बताया कि बालक और बालिका वर्ग में 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed