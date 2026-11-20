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उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य शुक्रवार को जिले में आईं। उन्होंने डीएम राहुल पांडेय और एसपी एके मीणा से मुलाकात की। महिला उत्पीड़न की घटनाओं और कार्रवाई पर चर्चा की। जिला कारागार का निरीक्षण किया। महिला बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना। नाश्ता और भोजन आदि की जानकारी ली। वहीं जिला पंचायत में महिला जनसुनवाई में से 20 शिकायतें प्राप्त हुईं।शाहाबाद क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि ससुरालीजनों के बिजली और पानी आपूर्ति काट देने से दिक्कतें होती हैं। छह वर्षीय पुत्री की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वहीं गोपामऊ क्षेत्र की एक महिला ने दर्ज कराई शिकायत में बताया कि ससुरालीजन पति की दूसरी शादी करने के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं। माल-जेवर भी छीन लिया है। गर्भवती होने की जानकारी पर मारापीटा इससे गर्भ गिर गया। मायके पक्ष लोगों ने उपचार कराया।महिला आयोग की सदस्य ने सभी शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम, सीओ सिटी अजीत चौहान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अलका गुप्ता आदि मौजूद रहीं।सीएचसी में मिलीं खांमियां, सुधार के निर्देशकछौना। राज्य महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह शुक्रवार सुबह ठीक 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आईं। उपस्थिति पंजिका कब्जे में ले ली। अधीक्षक कार्यालय में बैठ गईं। इस पर अधीक्षक आवास से अस्पताल पहुंचे। पंजिका पर हस्ताक्षर न होने पर सवाल किए। अधीक्षक के साथ ही करीब एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों के भी हस्ताक्षर नहीं थे। उन्होंने नाराजगी जाहिर की और सुधार के निर्देश दिए। अपने सामने ही सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवाए। महिला वार्ड, कोल्ड चेन, पर्चा काउंटर, इमरजेंसी, प्रसव कक्ष आदि का निरीक्षण किया। बताया कि यहां एक भी महिला डॉक्टर नहीं है और पुरुष डॉक्टरों की भी कमी है। लैब भवन के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा। अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र शुक्ला आदि कर्मचारियों को निर्देश दिए कि समय से अस्पताल आकर काम करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।