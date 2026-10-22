Hardoi News: आईजी ने जीआरपी थाने का किया वार्षिक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था परखीं

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वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक रेलवे रामकृष्ण भारद्वाज दोपहर करीब एक बजे हरदोई रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने पहुंचे। उन्होंने ने महिला हेल्प डेस्क, बंदीगृह, शस्त्रागार, मालखाना और थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों की जांच की। महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षी से शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली।उन्होंने महिला फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना परिसर, हवालात और कार्यालय में साफ-सफाई तथा अभिलेखों का रखरखाव संतोषजनक मिला। शस्त्रागार में हथियारों की सफाई और रखरखाव की स्थिति परखी। पुलिसकर्मियों से हथियार खोलने और जोड़ने का अभ्यास भी कराया गया ताकि आपात स्थिति में वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका इस्तेमाल कर सकें।आईजी ने रेलवे परिसर में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने, लंबित मामलों का जल्द खुलासा करने और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रेलवे और पुलिस उपाधीक्षक रेलवे द्वितीय भी मौजूद रहे।प्लेटफार्म पर देखी सुरक्षा व्यवस्थाथाने के निरीक्षण के बाद आईजी ने पुलिस बल के साथ प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय और सर्कुलेटिंग एरिया में पैदल गश्त की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। ट्रेनों में तैनात एस्कॉर्ट ड्यूटी की समीक्षा करते हुए जवानों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने और ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए।