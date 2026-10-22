Hardoi News: 87 मिनट में वारदात, चोरों ने समेटे 20 लाख के नकदी-जेवर

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खरगपुर निवासी रीता सक्सेना के पति राजवीर सक्सेना की बीते नौ मई को करंट लगने से मौत हो गई थी। वह गांव में ही किराना और खाद बीज की दुकान चलाते थे। उनकी मौत के बाद रीता ने काम संभाल लिया। वह गांव में ही अपनी दो बेटियों के साथ रहती हैं। उनके देवर श्यामवीर सक्सेना गांव में ही भारतीय स्टेट बैंक का सुविधा केंद्र चलाते हैं। राजवीर और रीता का मकान पड़ोस में ही है। श्यामवीर ने बताया कि बुधवार रात रीता और उनके परिजन अलग अलग कमरों में सोए थे। मकान के बाहर रखे लकड़ी के खोखे के सहारे तीन चोर मकान में घुस गए। रीता और उनकी दोनों बेटियों के कमरों में बाहर से कुंडी लगा दी। तीसरे कमरे में रखे एक बक्से और अलमारी को तोड़ दिया।दावा है कि 10 लाख रुपये और 10 लाख कीमत के जेवर चोरी हो गए हैं। रात लगभग दो बजे रीता जागीं तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। इस पर उन्होंने शोर मचाने के बाद श्यामवीर को फोन किया। रात में ही सब लोग एकत्र हो गए। कमरों की कुंडी खोलकर सभी को बाहर निकाला गया। बृहस्पतिवार सुबह घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी जरूरी नमूने जुटाए। सीओ हरपालपुर प्रवीण यादव ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।87 मिनट घर में रुके चोर, इत्मीनान से दिया वारदात को अंजामरीता के घर में घुसे चोरों ने इत्मीनान से वारदात को अंजाम दिया। लगभग 87 मिनट तक चोर घर में रहे। सीसीटीवी के फुटेज से पता चला कि 12:19 बजे चोर मकान के अंदर घुसे थे। इसके बाद 1:46 मिनट पर चोर मकान से बाहर निकले। फुटेज में तीन संदिग्ध दिखे हैं लेकिन कोई वाहन नजर नहीं आया।