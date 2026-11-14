Hardoi News: संदिग्ध हालात में चार साल की मासूम लापता, अपहरण की आशंका

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कमालपुर निवासी एक शख्स की बेटी (4) शुक्रवार दोपहर बाद गांव मेें ही खेल रही थी। कुछ देर बाद यहीं से लापता हो गई। जब शाम तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस को सूचना दी गई। लोनार थानाध्यक्ष सुनील मिश्रा और बावन चौकी प्रभारी अक्षय मलिक ने गांव पहुंचकर जानकारी ली। इस दौरान बच्ची के प्राथमिक विद्यालय के आस पास तक जाने की बात सामने आई, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला।अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह और सीओ प्रवीण यादव की निगरानी में बच्ची की तलाश के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। आस पास के गांवों में भी छानबीन की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर अपहरण की प्राथमिकी अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है।