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Hardoi News: कार की टक्कर में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत

Sat, 14 Nov 2026 11:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:10 PM IST
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Elderly person injured in car collision dies during treatment
फोटो- 18- राम स्वरूप। फाइल फोटो
हरदोई। लखनऊ-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में बीते बृहस्पतिवार को कार की टक्कर से घायल बुजुर्ग ने शनिवार को दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
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बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के कटौना खेड़ा निवासी रामस्वरूप (65) खेती करते थे। पुत्र वीरपाल ने बताया कि बीती 12 नवंबर को रामस्वरूप वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जानकारी करने बैंक गए थे। साइकिल बेहटा गोकुल बाजार में खड़ी कर वह पैदल ही सड़क पार कर बैंक जा रहे थे। इसी दौरान कार ने टक्कर मार दी थी। उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहां शनिवार को उनकी मौत हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी रानी और दो बेटे हैं। बेहटा गोकुल के प्रभारी निरीक्षक मार्कंडेय सिंह ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कार पुलिस के कब्जे में है।
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