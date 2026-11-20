कासिमपुर थाना क्षेत्र के सिंधवल मलिहाबाद निवासी हूर बानो ने पुलिस में शिकायत की। बताया कि उनका निकाह बीते 11 अप्रैल को बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के हीरापुर निवासी आफाक हुसैन के साथ हुआ था। निकाह में पिता ने दो लाख रुपये नकद और लगभग चार लाख रुपये का सामान दिया था। आरोप है कि ससुरालीजन निकाह में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। दहेज में तीन लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर पति आफाक, जेठ आफताब और उनकी पत्नी सूफिया, जेठ अरशद और सास सुबैदा उनका उत्पीड़न करने लगे।आरोप है कि बीते दो नवंबर को ससुरालीजनों ने दहेज में तीन लाख रुपये न मिलने पर उसे जान से मारने की योजना बनाई। इसकी जानकारी हूर बानो ने चिट्ठी भेजकर अपने पिता को दी। इस पर हूर बानो का भाई अब्दुल्ला उसकी ससुराल पहुंचा। यहां आरोपियों ने उससे भी गाली-गलौज की और फिर हूर बानो को घर से निकाल दिया। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि पति समेत पांच ससुरालीजनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।