Hardoi News: सोलर एजेंसी के नाम पर डेढ़ लाख ठगे, दंपती पर प्राथमिकी

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कहचारी गांव निवासी राजू मौर्य ने बताया कि बेलहारी गांव के मुकेश कुमार सिंह ने उसे सोलर एजेंसी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके लिए फर्म बनवाने, जीएसटी पंजीकरण और सिक्योरिटी जमा कराने सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी कराने के नाम पर तीन बार में करीब डेढ़ लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि रकम का कुछ हिस्सा मुकेश की पत्नी प्रीति सिंह के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजा गया। इसमें पेटीएम से 21,750 रुपये और आरटीजीएस के जरिए 88,800 रुपये का भुगतान किया गया।इसके अलावा 39,450 रुपये नकद दिए गए। पीड़ित का आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद दंपती टालमटोल करने लगे। बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। रुपये वापस मांगने पर भी रकम नहीं लौटाई गई। परेशान होकर राजू ने न्यायालय की शरण ली। इसके बाद अदालत के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जा रही है।