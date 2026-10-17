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Hardoi News: सोलर एजेंसी के नाम पर डेढ़ लाख ठगे, दंपती पर प्राथमिकी

Sat, 17 Oct 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:42 PM IST
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Couple booked for swindling 1.5 lakh rupees in the name of a solar agency
बेहंदर। कासिमपुर थाना क्षेत्र के कहचारी गांव निवासी एक युवक से सोलर एजेंसी दिलाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पीड़ित ने न्यायालय में शिकायती पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शुक्रवार को सुल्तानपुर के मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव निवासी दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की है।
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कहचारी गांव निवासी राजू मौर्य ने बताया कि बेलहारी गांव के मुकेश कुमार सिंह ने उसे सोलर एजेंसी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके लिए फर्म बनवाने, जीएसटी पंजीकरण और सिक्योरिटी जमा कराने सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी कराने के नाम पर तीन बार में करीब डेढ़ लाख रुपये ले लिए। आरोप है कि रकम का कुछ हिस्सा मुकेश की पत्नी प्रीति सिंह के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजा गया। इसमें पेटीएम से 21,750 रुपये और आरटीजीएस के जरिए 88,800 रुपये का भुगतान किया गया।
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इसके अलावा 39,450 रुपये नकद दिए गए। पीड़ित का आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद दंपती टालमटोल करने लगे। बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। रुपये वापस मांगने पर भी रकम नहीं लौटाई गई। परेशान होकर राजू ने न्यायालय की शरण ली। इसके बाद अदालत के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जा रही है।
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