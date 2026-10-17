Hardoi News: विद्यालयों में मनाया गया दशहरा व नवरात्र का पर्व

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सेंट जेम्स स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। छात्र-छात्राओं ने देवी दुर्गा के नौ रूपों, नारी शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाती मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। विद्यार्थियों ने भक्तिमय भजनों, प्रभावशाली भाषणों और आकर्षक नृत्यों के माध्यम से माँ दुर्गा की महिमा का बखान कर उपस्थित सभी लोगों को भावविभोर कर दिया।प्रधानाचार्य रेव फादर लैंसी रेगो ने कहा कि दुर्गा पूजा हमें शक्ति, साहस और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। विद्यालय के समस्त शिक्षक व शिक्षिकाएं शामिल रहे।

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हरदोई। सनबीम पब्लिक स्कूल में दशहरा और नवदुर्गा का पावन मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भारतीय संस्कृति की प्रस्तुति दी। शिक्षकों ने बच्चों को भगवान श्री राम के आदर्शों के विषय में विस्तार से बताया। इसके साथ ही, मां दुर्गा की असीम शक्ति और महिमा के बारे में बच्चों को बताया गया। आकृति, सांविका, विराज, यशस्वी, वंश, सौम्या वर्मा, बबिता, मीनाक्षी, ममता तिवारी, वर्तिका,महिमा वाजपेयी ने प्रस्तुति दी।