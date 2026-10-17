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Hardoi News: जागे जिम्मेदार, हटवाई जाने लगीं होर्डिंग

Sat, 17 Oct 2026 11:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:43 PM IST
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Authorities awaken; hoardings begin to be removed
फोटो-10- सोल्जर बोर्ड चौराहा से उतारी गई होर्डिंग। संवाद
हरदोई। शहर में होर्डिंग की समस्या पर जिम्मेदार जाग गए हैं। नगर पालिका की ओर से होर्डिंग हटवाने का काम शनिवार से शुरू करा दिया गया है। शुरुआत सोल्जर बोर्ड चौराहे से हुई, यहां पर बिजली के खंभों के सहारे लगाई गईं होर्डिंग हटवाई गईं। इसी के साथ सिनेमा रोड से लखनऊ चुंगी मार्ग पर भी होर्डिंग हटवाई गईं।
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शहर के सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाने के मनमाने तरीके और इससे शहर की सुंदरता पर पड़ रहे असर को लेकर अमर उजाला ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया। अभियान का शहर में असर दिखने लगा है। नगर पालिका के अतिक्रमण प्रभारी अमित सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने सोल्जर बोर्ड चौराहे पर बिजली के खंभों के सहारे लगाई गईं होर्डिंग्स को हटवा दिया। साथ ही सोल्जर बोर्ड चौराहे से सिनेमा चौराहे और लखनऊ चुंगी के मध्य भी होर्डिंग्स हटवाई गईं।
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अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि शहर को साफ-सुथरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लोग रात में मनमाने ढंग से होर्डिंग लगा देते हैं। टीम ने करीब 15 होर्डिंग उतारने के साथ ही कब्जे में भी ले ली हैं। कार्रवाई के लिए ऐसे लोगों और होर्डिंग को चिह्नित कराया जा रहा है।

फोटो-10- सोल्जर बोर्ड चौराहा से उतारी गई होर्डिंग। संवाद

फोटो-10- सोल्जर बोर्ड चौराहा से उतारी गई होर्डिंग। संवाद

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