Hardoi News: धनतेरस और दिवाली में उछाल मारने को बाइक बाजार बेकरार

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नवरात्र के पहले ही दिन से बाइक बाजार में उछाल आने लगा था। पितृ पक्ष में बेहद ठंडे रहे बाजार को नवरात्र ने गरमा दिया था। नवरात्र में अलग-अलग शोरूम में बाइकों की बिक्री बड़ी संख्या में हुई। इस सबके बीच बाइक के कुछ नए शोरूम भी शहर में खुले। अब इन शोरूम में भी भीड़ जुटने की संभावना 28 अक्तूबर के बाद से ही नजर आ रही है।दरअसल 28 अक्तूबर तक शुक्र डूबे हुए हैं। आमतौर पर शुक्रास्त होने के दौरान कुछ लोग वाहन खरीदने से बचते हैं। 29 को शुक्र उदय होगा और फिर से बाजार त्योहार की उमंग से भर जाएगा। इस सबके साथ ही बाजार में फिर से उछाल आने की उम्मीद इसलिए भी है कि धान की फसल आढ़तों तक पहुंचने लगी है।अब किसानों की फसल बाजार में आने लगी है, निश्चित ही बाजार पर पड़ेगा असरकेशव होंडा के मालिक केशव गुप्ता कहते हैं कि कुछ असर बाढ़ का रहा। पिछले साल जैसी बिक्री नवरात्र से दशहरा तक नहीं हो पाई। हालांकि इसकी वजह यह भी है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के किसान नहीं आए। साथ ही शुक्रास्त भी हो गया। अब किसानों की फसल बाजार में आने लगी है। नवंबर में धनतेरस और दिवाली के साथ सहालग भी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में बाजार निश्चित तौर पर उछलेगा।तायल टीवीएस के मालिक अतुल अग्रवाल का कहना है कि बारिश ने किसानों को नुकसान पहुंचाया। इसका असर बाजार पर भी है। शुक्रास्त का भी असर दशहरा में देखने को मिला। हालांकि धनतेरस के लिए बुकिंग अच्छी हुईं। किसानों के हाथ में उनकी फसल की कीमत आ जाएगी तो बाजार निश्चित तौर पर बेहतर होगा। साथ ही सहालग का सीजन भी आ रहा है।