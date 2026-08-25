Hardoi News: बिजली चोरी पकड़े जाने से नाराज पिता-पुत्र ने विजिलेंस टीम पर किया हमला
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:46 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:46 PM IST
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हरदोई। बघौली थाना क्षेत्र के गोंंडाराव में बिजली चोरी की सूचना पर गई विजिलेंस टीम ने मंगलवार को बिजली चोरी पकड़ी। इससे नाराज मैरिज लॉन के मालिक ने अपने बेटे व एक अन्य शख्स के साथ विजिलेंस टीम पर हमला कर दिया। टीम में शामिल सिपाही की वर्दी फाड़ पूरी टीम को बंधक बनाने की कोशिश करने के साथ ही मोबाइल छीनने की कोशिश भी की गई। घटना में विजिलेंस टीम के अवर अभियंता भी घायल हो गए। पुलिस ने पूरे मामले में पिता-पुत्र समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विजिलेंस टीम के अवर अभियंता सरफराज अहमद मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे क्षेत्रीय अवर अभियंता अखिलेश, लाइनमैन रोशनलाल के साथ विजिलेंस टीम के निरीक्षक मनोज कुमार, दीवान राजीव कुमार, शिव शंकर यादव, किरन पाल सिंह और सिपाही विमल के साथ गोंडाराव गए थे। यहां स्थित मोनू मैरिज लॉन में बिजली चोरी किए जाने की सूचना दी। जांच के दौरान लॉन के मालिक रामलखन की मौजूदगी में बिजली चोरी पकड़ी गई। राम लखन ने अपने मकान की छत पर मीटर से जाने वाले तार को बाईपास करके चोरी से बिजली चला रखी थी।
इसकी वीडियोग्राफी करने के बाद टीम वहां से निकलने लगी तो रामलखन ने अपने बेटों शिवम और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर हमला कर दिया। दीवान राजीव की वर्दी फाड़ उसकी पिटाई की। सरफराज अहमद भी घटना में घायल हो गए। जानकारी पर बघौली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक आरोपी भाग निकले। थानाध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी ने बताया कि सरफराज अहमद की शिकायत पर पिता-पुत्र समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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विजिलेंस टीम के अवर अभियंता सरफराज अहमद मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे क्षेत्रीय अवर अभियंता अखिलेश, लाइनमैन रोशनलाल के साथ विजिलेंस टीम के निरीक्षक मनोज कुमार, दीवान राजीव कुमार, शिव शंकर यादव, किरन पाल सिंह और सिपाही विमल के साथ गोंडाराव गए थे। यहां स्थित मोनू मैरिज लॉन में बिजली चोरी किए जाने की सूचना दी। जांच के दौरान लॉन के मालिक रामलखन की मौजूदगी में बिजली चोरी पकड़ी गई। राम लखन ने अपने मकान की छत पर मीटर से जाने वाले तार को बाईपास करके चोरी से बिजली चला रखी थी।
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इसकी वीडियोग्राफी करने के बाद टीम वहां से निकलने लगी तो रामलखन ने अपने बेटों शिवम और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर हमला कर दिया। दीवान राजीव की वर्दी फाड़ उसकी पिटाई की। सरफराज अहमद भी घटना में घायल हो गए। जानकारी पर बघौली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक आरोपी भाग निकले। थानाध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी ने बताया कि सरफराज अहमद की शिकायत पर पिता-पुत्र समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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