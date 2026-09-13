Hardoi News: अवैध निर्माण के बारे में पूछने पर लेखपाल से अभद्रता, सरकारी अभिलेख फाड़े
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:54 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:54 PM IST
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शाहाबाद। मझिला थाना क्षेत्र के देवरीपुरवा में सरकारी भूमि पर हो रहे निर्माण को लेकर पूछताछ करना लेखपाल के लिए मुसीबत बन गया। अवैध निर्माण करा रहे व्यक्ति ने शनिवार शाम लेखपाल के साथ अभद्रता कर सरकारी अभिलेख फाड़ दिए। पूरे मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात अलौकिक मिश्रा शनिवार को बंजरिया गांव में जलभराव का आकलन करने गए थे।
दरअसल सुखेता के उफनाने पर बंजरिया में पानी भर गया है। लेखपाल के साथ प्रशासक के पुत्र आयुष और आजाद भी थे। इस दौरान जमुरा के मजरा देवरीपुरवा में शिव कुमार वर्मा का एक मकान सरकारी भूमि पर बना मिला। पड़ोस में ही एक अर्द्धनिर्मित मकान भी था जिसमें स्लैब डालने के लिए शटरिंग लगाई जा रही थी।
इस पर लेखपाल ने शिव कुमार से भूमि के मालिकाना हक से जुड़े अभिलेख मांगे। इससे नाराज होकर शिव कुमार ने लेखपाल के साथ अभद्रता करते हुए सरकारी अभिलेख छीनकर फाड़ दिए। प्रशासक के पुत्र आयुष ने किसी तरह लेखपाल को बचाया। थानाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने बताया कि लेखपाल की शिकायत पर शिव कुमार के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी भूमि पर कब्जा करने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
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दरअसल सुखेता के उफनाने पर बंजरिया में पानी भर गया है। लेखपाल के साथ प्रशासक के पुत्र आयुष और आजाद भी थे। इस दौरान जमुरा के मजरा देवरीपुरवा में शिव कुमार वर्मा का एक मकान सरकारी भूमि पर बना मिला। पड़ोस में ही एक अर्द्धनिर्मित मकान भी था जिसमें स्लैब डालने के लिए शटरिंग लगाई जा रही थी।
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इस पर लेखपाल ने शिव कुमार से भूमि के मालिकाना हक से जुड़े अभिलेख मांगे। इससे नाराज होकर शिव कुमार ने लेखपाल के साथ अभद्रता करते हुए सरकारी अभिलेख छीनकर फाड़ दिए। प्रशासक के पुत्र आयुष ने किसी तरह लेखपाल को बचाया। थानाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने बताया कि लेखपाल की शिकायत पर शिव कुमार के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी भूमि पर कब्जा करने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
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