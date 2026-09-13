फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   A Perilous Journey: Overloaded Autos and E-rickshaws Continue Unfazed Even After Accidents

खतरे का सफर : हादसे के बाद भी ओवरलोड ऑटो-ई-रिक्शा बेखौफ

Sun, 13 Sep 2026 10:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
A Perilous Journey: Overloaded Autos and E-rickshaws Continue Unfazed Even After Accidents
फोटो 15- रेलवे स्टेशन की ओर सात से आठ सवारियों बैठाकर ले जाता ई-रिक्शा। संवाद
हरदोई। बिलग्राम रोड पर शुक्रवार को कसरावां के पास रोडवेज बस की टक्कर से सीएनजी ऑटो सवार दो युवकों की मौत और छह लोगों के घायल होने की घटना ने शहर में ऑटो ई-रिक्शा की ओवरलोडिंग पर फिर सवाल खड़े कर दिए।
विज्ञापन

हादसे के समय ऑटो में चालक समेत क्षमता से अधिक लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो की छत तक उड़ गई फिर भी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग सका। रविवार को भी शहर में कई स्थानों पर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर ई-रिक्शे दौड़ते नजर आए। परिवहन विभाग के अनुसार जिले में 15,879 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं लेकिन इनमें से 6,493 वाहन अभी भी बिना फिटनेस के दौड़ रहे हैं।
विज्ञापन

वहीं 9,386 ई-रिक्शे फिटनेस वाले हैं। परिवहन विभाग की ओर से नियमानुसार एक ऑटो या ई-रिक्शे में तीन या अधिकतम चार सवारियां बैठा सकते हैं। बावजूद इसके शहर में रेलवे स्टेशन, रोडवेज, सिनेमा चौराहा, बड़ा चौराहा, सिनेमा रोड, लखनऊ चुंगी और बिलग्राम चुंगी समेत कई प्रमुख मार्गों पर सवारियां भरने के दौरान ऑटो, ई रिक्शा चालक छह से आठ सवारियां भरकर क्षमता का ध्यान नहीं रखते हैं। अधिक फेरे और ज्यादा कमाई के चक्कर में यात्रियों को ठूंसकर वाहन चलाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




पिछले छह महीने में 415 ई-रिक्शों पर कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शाें के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 415 ई-रिक्शों के चालान किए गए जबकि 51 वाहनों को सीज कर कार्रवाई की गई। इसके बावजूद क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने की शिकायतें आती रहती हैं। फिर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। - -अरविंद कुमार सिंह, एआरटीओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed