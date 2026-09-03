Hapur News: युवक पर नशे का इंजेक्शन देकर नाबालिग से डेढ़ वर्ष तक दुष्कर्म का आरोप

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महिला ने दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए बताया कि पांच नवंबर 2024 को कुनाल निवासी शास्त्रीनगर जिला गाजियाबाद उनकी 15 वर्षीय पुत्री को बहलाकर अपने साथ अपने घर ले गया था।आरोपी पांच मई 2026 तक गाली-गलौज कर उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर नशे का इंजेक्शन देकर उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म भी करता रहा। इतना ही नहीं आरोपी उनकी पुत्री की वीडियो भी बनाता रहा। किसी तरह उनकी पुत्री आरोपी के चंगुल से छूटकर छह मई 2026 को घर पहुंची।घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हालत में सुधार होने पर पुत्री ने बुधवार को उन्हें आपबीती सुनाई। इसके बाद वह अपनी पुत्री को साथ लेकर थाने पहुंची और पुलिस से मामले की शिकायत की।सीओ अनीता चौहान ने बताया कि मां की तहरीर पर कुनाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।