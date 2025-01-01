Hapur News: वेस्ट यूपी हस्तिनापुर और बुंदेलखंड राइजर्स सेमीफाइनल में पहुंची

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पहले मैच वेस्ट यूपी हस्तिनापुर और बुंदेलखंड राइजर्स के बीच खेला गया। बुंदेलखंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्ट यूपी हस्तिनापुर के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 105 रन बनाए। टीम की ओर से देव शर्मा ने 34 रन, राघव ने 29 रन और अभिषेक ने 18 रनों का योगदान दिया।बुंदेलखंड राइजर्स की तरफ से गेंदबाजी करते हुए संचित, रेवांश, प्रसूनजोत और अनुज ने एक-एक विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे बुंदेलखंड राइजर्स के खिलाड़ी निर्धारित ओवर में छह विकेट खोकर 100 रन ही बनाए। इसमें मानस ने 31 रन, यश ने 20 रन और रिहान ने 15 रन बनाए। वेस्ट यूपी हस्तिनापुर की तरफ से गेंदबाजी करते हुए देव ने दो विकेट, जबकि अरनव पवार और प्रसून जोत को एक-एक विकेट मिला। वहीं दूसरे मैच में भी वेस्ट यूपी हस्तिनापुर टीम ने 29 रन से बुंदेलखंड राइजर्स को मात दी। कोच अतहर अली ने बुंदेलखंड राइजर्स तीन में दो मैच और वेस्ट यूपी हस्तिनापुर टीम तीन में से तीन मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है।